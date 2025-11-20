Výrobce keramických obkladů Lasselsberger zavře jeden ze svých pěti tuzemských závodů. V Podbořanech na Ústecku tak přijde o práci sedm desítek lidí. Podle šéfa společnosti Romana Blažíčka poklesla výroba obkladů v Česku od roku 2021 o 30 procent a podobný vývoj je patrný v celé Evropě. Továrna tak jela v poslední době jen na 60 procent kapacity, což je dlouhodobě neudržitelné.

Za problémy oboru může jednak stagnace stavebnictví, ale také rostoucí konkurence z Asie. „Dostává se sem konkurence z třetích zemí, především z Vietnamu a z Indie. Indická dlaždice ve formátu 60 na 120 se doveze do České republiky za pět eur a naše výrobní náklady jsou sedm až devět eur. Nemáme šanci uspět,“ říká Blažíček, který zprávu o uzavření podbořanské továrny oznámil na představení studie poradenské společnosti EGU o možnostech úlev velkému průmyslu od vysokých cen elektřiny.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • O kolik platí čeští průmyslníci za elektřinu více než jinde v Evropě.
  • Jaké jsou důvody rozdílu v cenách.
  • Co by mohlo průmyslu pomoci a jak se to odrazí v rozpočtu.
  • Proč slíbené úlevy nebudou dostatečné.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.