Výrobce keramických obkladů Lasselsberger zavře jeden ze svých pěti tuzemských závodů. V Podbořanech na Ústecku tak přijde o práci sedm desítek lidí. Podle šéfa společnosti Romana Blažíčka poklesla výroba obkladů v Česku od roku 2021 o 30 procent a podobný vývoj je patrný v celé Evropě. Továrna tak jela v poslední době jen na 60 procent kapacity, což je dlouhodobě neudržitelné.
Za problémy oboru může jednak stagnace stavebnictví, ale také rostoucí konkurence z Asie. „Dostává se sem konkurence z třetích zemí, především z Vietnamu a z Indie. Indická dlaždice ve formátu 60 na 120 se doveze do České republiky za pět eur a naše výrobní náklady jsou sedm až devět eur. Nemáme šanci uspět,“ říká Blažíček, který zprávu o uzavření podbořanské továrny oznámil na představení studie poradenské společnosti EGU o možnostech úlev velkému průmyslu od vysokých cen elektřiny.
Co se dočtete dál
- O kolik platí čeští průmyslníci za elektřinu více než jinde v Evropě.
- Jaké jsou důvody rozdílu v cenách.
- Co by mohlo průmyslu pomoci a jak se to odrazí v rozpočtu.
- Proč slíbené úlevy nebudou dostatečné.
