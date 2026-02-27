Při odhalování slabých míst nedávno schválené hospodářské strategie Česka se kritika dosud zaměřovala především na financování. Pochopitelně. Zmíněný objem tří bilionů korun, potřebných během čtyř let k naplnění strategie, představuje téměř polovinu odhadované tvorby fixního kapitálu celé české ekonomiky. I kdyby se podařilo do investic zapojit ve velké míře soukromý kapitál, jde z hlediska státu o bezprecedentně ambiciózní cíl.
Peníze ale nejsou jediným a možná ani ne hlavním problémem schválené strategie. Tím je spíš to, co v ní chybí. Předně, zcela se vytratila motivace k úsporám energií. Proklamovaným cílem je zajistit levné energie pro každého, což připomíná zakotvení práv bez stanovení povinností. Dále, instalace obnovitelných zdrojů, jejichž nízký podíl stojí za našimi vyššími cenami elektřiny oproti Německu, se ve strategii odbyla jednou holou větou. Status preferovaného dítěte dostala naopak velká energetika.
Neomluvitelnou absencí je nezahrnutí obrany mezi podmínky fungujícího státu. Energetická bezpečnost v dnešní Evropě přece není jen o dostatečné kapacitě výroby a přenosové soustavy, ale též o schopnosti bránit je proti nekalým zájmům nejmenovaných mocností. Což platí o infrastruktuře obecně. Obrana si vyžádá značné zdroje, s nimiž musí každá strategie počítat.
Tuzemský kapitálový trh je v materiálu označen za brzdu rozvoje ekonomiky a vize jej pozvednout nechybí. Pomíjí však téma přijetí eura, které je v materiálu přímo odmítnuto, a vstupu do připravované Unie kapitálového trhu, o níž v něm není ani zmínka. Změna přístupu k těmto dvěma otázkám by přitom řešila aspoň polovinu existujícího problému.
Všechny zmíněné nedostatky pak spojuje podivné prázdno ohledně vize, kde má Česko v Evropě své místo, jaké jsou společné cíle s našimi spojenci a jak chceme k jejich dosažení přispět. Jako bychom byli izolovaným zájmovým ostrůvkem, který je ke zbytku Evropy připoutaný zlovolným přičiněním opozičních sil, a jediným úkolem nyní je hledat cesty, jak pouta uvolnit.
