Když firma pošle kamion se zbožím na evropský trh, musí si dát dobrý pozor, jak ho naloží. V Belgii totiž může vézt 44 tun, ale na silnicích v sousední Francii platí limit 40 tun. A v Česku je to v některých případech až 48 tun. Jde jen o jeden z mnoha příkladů faktu, že na jednotném trhu Evropské unie zdaleka neplatí stejná pravidla. „V červnu 2023 jsme navrhli sjednocení těchto předpisů. Ale státy EU a Evropský parlament o tom stále nerozhodly,“ upozornila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Přitom kdyby byl společný trh skutečně jednotný, ekonomika EU by se rázem zvětšila o tři až čtyři procentní body, uvádí komise. To se rovná součtu několika ročních růstů hrubého domácího produktu. Šlo by tedy o obrovský benefit pro firmy i spotřebitele. Jenže ač skoro všechny země EU odstraňování bariér slovně podporují, mnoho z nich se tomu v praxi brání. Včetně Česka.
Co se dočtete dál
- Kdo podporuje české návrhy na zásadní omezení emisních povolenek.
- Co se Česku nelíbí na návrhu na velké usnadnění podnikání v EU.
- V čem samo Česko omezuje byznys na evropském trhu.
