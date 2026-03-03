Letos v lednu těžil Írán 3,34 milionu barelů ropy denně, což odpovídá přibližně čtyřem procentům globální produkce této suroviny. Asi 80–90 procent íránského exportu směřuje do čínských rafinerií, jedná se ale o vývoz v nejlepším případě pololegální, který probíhá prostřednictvím íránské stínové flotily. Drtivá většina jejích tankerů se íránskou ropou plní v terminálu na ostrově Charg, z něhož byly o víkendu slyšet exploze. Míra poškození tamějších zařízení ale není známá a celková situace se vyvíjí velmi rychle.
Každopádně si všimněme, že Íránci směřují svoji odvetu především na izraelská města a americká vojenská zařízení v Zálivu či také Dubaj a Dauhá. Napadnout ropná pole nebo rafinerie v regionu si Teherán očividně netroufá – tedy rozhodně nijak masivně. Země by totiž na sebe mohla poštvat celý Záliv. A ani její spojenec Peking by ajatolláhy v takovém případě nepochválil. Vždyť necelých 45 procent svojí spotřeby ropy říše středu pokrývá surovinou vytěženou v Zálivu a na Dálný východ přepravenou před Hormuzský průliv.
Co se dočtete dál
- Kam směřují zhruba dva miliony barelů denně íránského exportu.
- Na které cíle Írán směřuje své odvetné akce a proč se vyhýbá masivním útokům na ropná pole.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.