Když Donald Trump během loňské volební kampaně útočil na své soupeře, nejprve na úřadujícího prezidenta Joea Bidena a potom na viceprezidentku Kamalu Harrisovou, s obzvláštní chutí argumentoval zdražením, ke kterému za jejich vlády došlo. I když šlo o období nejvyšší inflace od začátku osmdesátých let, stejně neodolal a růst cen velmi přeháněl. Ať už šlo o potraviny, pohonné hmoty či třeba úroky z hypoték, realita nikdy nebyla tak černá, jak ji kandidát Trump vykresloval.
Jenže právě ve světle přehnaných slov o zdražování – symbolem se stala slanina, jejíž cenu si vysloveně cucal z prstu – vynikal jeho slib „dostaneme ceny dolů“. Právě tento bod programu byl mezi těmi, které mu pomohly k návratu do Bílého domu, nejkonkrétnější. Slíbil přitom, že na zlevňování zboží každodenní potřeby bude pracovat od prvního dne v úřadu.
Deset měsíců po jeho nástupu k moci nejenže ceny potravin neklesly, rostou dokonce ještě o něco rychleji než průměrná – stále ještě zcela nezkrocená – inflace. Trumpovým esem vytaženým z nouze se tak stává odvolání opatření, které sám zcela v rozporu s praxí trvající déle než století zavedl. Symbolem toho, jak důkladně promyšlené kroky to byly, se stala káva.
Co se dočtete dál
- Kdo je ochotný zavádět cla na něco, co se v zemi nepěstuje.
- Čeho Trump dosáhl politicky.
- A komu reálně pomohl.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.