Když Donald Trump během loňské volební kampaně útočil na své soupeře, nejprve na úřadujícího prezidenta Joea Bidena a potom na viceprezidentku Kamalu Harrisovou, s obzvláštní chutí argumentoval zdražením, ke kterému za jejich vlády došlo. I když šlo o období nejvyšší inflace od začátku osmdesátých let, stejně neodolal a růst cen velmi přeháněl. Ať už šlo o potraviny, pohonné hmoty či třeba úroky z hypoték, realita nikdy nebyla tak černá, jak ji kandidát Trump vykresloval.

Jenže právě ve světle přehnaných slov o zdražování – symbolem se stala slanina, jejíž cenu si vysloveně cucal z prstu – vynikal jeho slib „dostaneme ceny dolů“. Právě tento bod programu byl mezi těmi, které mu pomohly k návratu do Bílého domu, nejkonkrétnější. Slíbil přitom, že na zlevňování zboží každodenní potřeby bude pracovat od prvního dne v úřadu.

Deset měsíců po jeho nástupu k moci nejenže ceny potravin neklesly, rostou dokonce ještě o něco rychleji než průměrná – stále ještě zcela nezkrocená – inflace. Trumpovým esem vytaženým z nouze se tak stává odvolání opatření, které sám zcela v rozporu s praxí trvající déle než století zavedl. Symbolem toho, jak důkladně promyšlené kroky to byly, se stala káva.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je ochotný zavádět cla na něco, co se v zemi nepěstuje.
  • Čeho Trump dosáhl politicky.
  • A komu reálně pomohl.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se