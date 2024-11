Jste spokojen s tím, jak dopadlo vaše první prezidentské období, nebo něčeho litujete? zeptali se Donalda Trumpa dva novináři, když před třemi lety psali jeho životopis. Trump odvětil, že lituje pouze dvou věcí. Na prvním místě uvedl fakt, že neuvalil cla na dovoz aut z Německa. Vadí mu i skutečnost, že Jižní Koreu nepřinutil, aby platila miliardové částky za to, že na jejím území působí američtí vojáci. Obě chyby napravím, až budu zase prezidentem, prohlásil Trump.

Američané ho v úterý do Bílého domu skutečně zvolili. A Trump od zmíněného rozhovoru výrazně přitvrdil – cla hodlá zavést nejen na německá auta, ale 10- až 20procentní tarif chce na dovoz veškerého zboží, tedy i toho ze zemí Evropské unie. Cla na dovoz z Číny pak mají být minimálně šedesátiprocentní. Podle dostupných odhadů by to na státy EU velmi silně dopadlo a Česko má patřit k vůbec nejvíc postiženým zemím. „Evropa zaplatí velkou cenu,“ prohlásil Trump těsně před úterními prezidentskými volbami. Kritizuje skutečnost, že EU má s USA vysoký přebytek obchodní bilance. Podle něj je to důsledkem evropských nekalých praktik, byť to je podle ekonomů nesmysl.

