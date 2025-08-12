Nejvyšší americká cla za téměř století bude muset někdo zaplatit. Nejnovější data o americké inflaci naznačují, že část nákladů se už začíná přenášet do koncových cen pro zákazníky. Spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 2,7 procenta, tedy stejně jako v červnu, což bylo méně než očekávali analytici. Na první pohled přívětivá data pro administrativu Donalda Trumpa ale maskují to podstatné. Jádrová inflace, která je očištěná od proměnlivé ceny potravin a energií, vzrostla meziročně na 3,1 procenta, což je nejvíce od února 2025. Jádrová inflace také překonala očekávání analytiků.
Co se dočtete dál
- Jak se do inflace propisují cla.
- Jaký bude mít inflace vliv na rozhodování Fedu.
- Jak reagují trhy na nejnovější data.
