Když musíte vysvětlovat, že v tom, co děláte, je strategie, znamená to, že o ní nejspíš pochybují všichni, kromě vás samotných. „Já sakra vím, co dělám,“ hájil Donald Trump zavedení vysokých cel na prakticky veškerý dovoz do Spojených států. To bylo v úterý. Ve středu jejich platnost na 90 dní pozastavil.

„I když je to šílenství, je v tom metoda,“ říká Polonius v Shakespearově hře Hamlet. V Trumpově šílenství mohou metodu hledat už jen ti, kteří ho nekriticky zbožňují. Už proto bychom nad jeho nejnovějším krokem neměli jásat. Při své nevypočítatelnosti může cla kdykoliv opět zavést, navíc dál zůstává v platnosti univerzální desetiprocentní clo na všechny dovozy. Ale, a to je ještě důležitější, pro nás v Evropské unii se nemění nic z toho, co bylo zřejmé už v okamžiku, kdy Trump začal tarify hrozit ještě jako prezidentský kandidát. Je teď především na nás samotných, jestli uděláme kroky nutné k tomu, aby nás americký prezident, ať jím bude kdokoliv, neměl v hrsti.

