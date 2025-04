Vysoká cla, která na dovoz uvalil americký prezident Donald Trump, budou Evropu bolet. „Věcně vzato je to úplná blbost,“ říká o Trumpových argumentech pro cla docent Michal Parízek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě věnuje mezinárodnímu obchodu. Podle něj země Evropské unie mají dlouhodobě dost nástrojů, aby ochránily své zájmy. „Na rozdíl od většiny ostatních aktérů má EU v ruce skutečně velice silné karty,“ vysvětluje Parízek v rozhovoru s HN.

Dávají argumenty Trumpa a jeho spolupracovníků ohledně cel nějaký smysl?

Určitý smysl tam je, spočívá v tom, že Amerika má dlouhodobě obchodní deficity s celou řadou zemí a stal se z toho obrovský politický problém, zejména v souvislosti s tím, že ty deficity jsou spojené s deindustrializací Spojených států, to znamená s úpadkem tamního průmyslu. A velkou Trumpovou politickou agendou je jednak napravit vztahy s ostatními státy světa v obchodní oblasti. To znamená vlastně narovnat to, co on prezentuje jako výsledek nějakého neférového jednání s USA. Ale zároveň to je propojené s domácí agendou, se snahou vrátit lidem práci nebo obecně vrátit život do komunit, které dříve byly v průmyslových oblastech Ameriky a které prochází dlouhodobým ekonomickým úpadkem. Takže nějaké politické ratio za tím je. Člověk musí hodně hluboko hledat, aby v těch clech dohledal to ekonomické ratio.

A je tam?

