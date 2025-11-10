Loni touto dobou Donald Trump ještě oslavoval své znovuzvolení americkým prezidentem. Nejenže se dokázal do funkce po čtyřech letech mimo úřad vrátit, což se povedlo jen Groveru Clevelandovi na konci 19. století, ale také zvládl získat většinu voličských hlasů napříč celou zemí. To se republikánskému kandidátovi nepovedlo dvě dekády. Jenže podle týdeníku The Economist Trumpova popularita od nástupu do úřadu klesá tak rychle a tak nízko jako u žádného jiného prezidenta v nedávné historii.
To se projevilo také v listopadových guvernérských volbách ve státech jako Virginie a New Jersey, které ovládly demokraté větším rozdílem, než se odhadovalo. Trump se ale rozhodl, že to jen tak nenechá, a vytahuje z rukávu nové sliby, které by měly zlepšit ekonomickou náladu Američanů před důležitým testem, jenž ho čeká příští rok.
Co se dočtete dál
- Jak chce Trump získat zpět americké voliče.
- Co mu má pomoci zlepšit ekonomickou náladu.
- Na kolik ho vyjde dividenda z cel.
