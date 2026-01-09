Vše nasvědčuje tomu, že čínská ekonomika v uplynulém roce opět dosáhla zhruba pětiprocentního tempa hospodářského růstu. Tamní firmy bez ohledu na četné obchodní třenice s USA, Evropou i Japonskem pokračovaly – se státem v zádech – v exportní expanzi, byť mírnějším tempem než v předchozích letech.  A sebevědomí pekingských vládců tak zase stouplo.

Ti se netají rozsáhlými ambicemi, na světové scéně hodlají tvrdě prosazovat své ekonomické a politické zájmy. Přitom doma mají nemálo problémů. Krize na realitním trhu trvá, investice do výroby i dalších sektorů klesají, spotřeba domácností zůstává bez ohledu na vládní podpůrná opatření slabá, provincie se topí v dluzích a vláda jim nařídila šetřit. 

