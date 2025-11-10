Od druhého zvolení Donalda Trumpa prezidentem se stále dokola řeší, jaká nová cla zavede, zvýší, sníží, odloží či prodlouží. Tentokrát může o clech rozhodnout také někdo jiný – Nejvyšší soud. Jeho verdikt může cla potvrdit, ale také většinu z nich zrušit. Zrušení by bylo šok, ale co by prakticky přineslo?
Nejvyšší soud má rozhodnout do konce roku a po nedávném vyslechnutí argumentů vypadá zrušení cel překvapivě reálně. Konzervativní soudci jmenovaní republikány mají sice převahu 6 : 3, ale tři z nich vypadají, že zvažují hlasovat, že Trump neměl pravomoc uvalit cla podle zákona o mezinárodních krizových ekonomických opatřeních (IEEPA).
Desetiprocentní plošné clo, série recipročních cel, extra sazby na vybrané zboží z Číny či Kanady nebo odveta za fentanyl – to vše by přestalo platit. A do rozpočtu by přestaly téct desítky miliard dolarů měsíčně, které měly trochu kompenzovat snížený příjem z daní. Horší je, že příjmy z neplatných cel by stát musel zpětně vracet. Jenže asi ne hned. Vratky by nejspíš byly přiznány, ale během stále ještě trvajícího shutdownu asi nebudou k dispozici úředníci, kteří by peníze odeslali.
Hlavní zmatek by pak vznikl kolem náhrady za zrušená cla. Nelze totiž pochybovat, že by Donald Trump okamžitě vyrukoval se cly uvalenými na základě jiných zákonů. Možností má víc, Kongres v minulosti prezidentům přiznal řadu mimořádných pravomocí a Trumpův tým má jistě nějaké řešení v záloze. Dané zákony však dávají jiné mantinely, náhradní cla by nemohla být 1 : 1 a firmy dosud fungující ve velké nejistotě by čelily novému zmatku. A soudy by mohly řešit legálnost cel nanovo.
Na finančních trzích by případné zrušení cel znamenalo nebezpečí hlavně pro dluhopisy skrze riziko prohloubení díry v rozpočtu. Akcie na cla v prvním kvartálu reagovaly negativně, pak je hodily za hlavu a vyrostly ještě daleko výš. A na jejich zrušení by mohly zareagovat pozitivně. Takový vzorec na trzích vídáme často. Na druhou stranu, cla momentálně těžko přetlačí trendy určované tématem umělé inteligence.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist