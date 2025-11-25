Pokud někdo v Evropě, kdo se zabývá obranou, pozorně četl původní verzi „rusko-amerického“ návrhu na mírovou smlouvu na Ukrajině, musel se hodně orosit. A zřejmě i četl, protože aktuální frenetická aktivita evropských lídrů naprosto zkazila a zastínila schůzku skupiny nejbohatších zemí G20 v Jižní Africe a následný summit EU–Afrika v Angole.
Při pečlivém čtení a nejednoznačném výkladu řady bodů by souhlas s takovou smlouvou znamenal nejen obětování Ukrajiny, ale i změnu bezpečnostní architektury v Evropě, o kterou Rusko pod vedením Vladimira Putina dlouhodobě usiluje. Kupříkladu pasáž o evropských bitevních letounech NATO v Polsku by mohla znamenat, že jinde na východním křídle být nemohou. Nebo že by se nemohla rozšiřovat aliance nejen o Ukrajinu. A například ustanovení o tom, že USA by byly prostředníkem mezi NATO a Ruskem, vypadalo, jako by Washington chtěl z aliance vystoupit.
