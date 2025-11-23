Diplomaté zabývající se v západních zemích válkou na Ukrajině dlouho nezažili tak hektické dny, jako byl uplynulý víkend. Zveřejnění osmadvacetibodového „rusko-amerického“ mírového plánu a ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na něj musí Kyjev kývnout do čtvrtka, spustilo sérii jednání od Ameriky po Jižní Afriku, kde se scházeli lídři dvaceti nejsilnějších ekonomik světa na summitu G20.
Zda se tím opravdu přiblížila naděje na příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, která je na prahu své nejtěžší válečné zimy, ale bude jasné až v průběhu týdne. Podle víkendových jednání, která se odehrávala v USA, v Ženevě, v Johannesburgu i na bezpečnostní konferenci v kanadském Halifaxu, to vypadalo zatím na nejvážnější pokus válku opravdu ukončit, i když plán pomíjel ukrajinské a evropské zájmy.
Co se dočtete dál
- Jak mírový plán ovlivňují frakce v americké vládě.
- Proč jde zřejmě o ruský návrh.
- Co chtějí Evropané.
