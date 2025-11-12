Mnohá ukrajinská města jsou po posledních ruských náletech až šestnáct hodin bez elektřiny a ústředního topení. Rusové se vždy před začátkem zimy soustřeďují na likvidaci energetické infrastruktury, tedy elektráren, rozvaděčů a transformátorů. Ukrajinci proto vymýšlejí různé způsoby, jak tato zařízení chránit, často jde o postavení nějaké fyzické ochrany nebo zabudování transformátorů do podzemních bunkrů.
Protože zhruba poloviční podíl na výrobě elektřiny mají ukrajinské jaderné elektrárny, které spravuje státní firma Enerhoatom, je potřeba taková zařízení budovat i pro tyto elektrárny, respektive pro sítě, které z nich odvádějí elektřinu. Enerhoatom je ale už třetí den v centru korupčního skandálu, který na nejvyšších místech ukrajinské vlády odhalila protikorupční agentura NABU. A ukazuje se, že právě kvůli korupci od roku 2023 stojí zadávání zakázek na stavbu a další opatření na ochranu infrastruktury Enerhoatomu. Mnozí Ukrajinci tak sedí potmě a v zimě do jisté míry právě kvůli domácí korupci.
Co se dočtete dál
- O co jde v nejnovější velké korupční aféře na Ukrajině.
- Jaké mohou být následky pro prezidenta Zelenského.
- Co to může udělat s podporu Ukrajiny v Evropě.
