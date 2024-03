Poslední den v březnu by měl ukrajinský parlament hlasovat o zákonu, který zásadně změní pravidla mobilizace. Unavená armáda by měla dostat možnost nabrat stovky tisíc nových vojáků. Ti, kteří bojují už více než dva roky proti ruské invazi, by zároveň měli dostat možnost ze služby odejít nebo mít delší volno.

Pro vládu je to vysoce citlivé politické téma z několika důvodů – a jedním z nich jsou úplatky. Tisíce ukrajinských mužů se totiž snaží mobilizaci vyhnout pomocí korupce, která je v očích ukrajinských politiků druhým největším nepřítelem země po ruské invazní armádě.

