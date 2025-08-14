Podle Donalda Trumpa může mír na Ukrajině zajistit jen jedna jediná věc – jeho schůzka s Vladimirem Putinem. „Nestane se nic, dokud se Putin a já nesejdeme,“ prohlásil Trump v květnu. Čas jeho summitu s ruským prezidentem nastává právě nyní – oba muži se sejdou v pátek na Aljašce.
Setkají se už poněkolikáté. O několika z těchto setkání přitom jejich přímí účastníci zveřejnili podrobnosti včetně záznamů doslovných výroků obou prezidentů. Je z nich patrné, že Putin dosud při jednáních s Trumpem vždy dosáhl svého, a to kombinací několika postupů.
Co se dočtete dál
- Jakými dvěma metodami dokázal Putin ze vzájemných schůzek vždy získat víc než Trump.
- Jak se tomu nyní Ukrajina a její evropští spojenci snaží předejít.
- Jaké postupy Putin obecně používá, když jedná s lidmi.
