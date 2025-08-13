Před páteční schůzkou s Vladimirem Putinem na Aljašce se zdá, že Donald Trump změnil názor. Jeho administrativa ještě nedávno předpokládala, že její proruské signály a naopak kritika Volodymyra Zelenského padnou v Moskvě na úrodnou půdu a otevřou cestu k ukončení rusko-ukrajinské války.
Nyní Trump a jeho poradci alespoň částečně uznávají, že tento přístup byl nejen slepou uličkou, ale měl přesně opačný účinek. Ruské letecké údery na ukrajinská města a vesnice se totiž od začátku Trumpova druhého prezidentství spíše zintenzivnily, než oslabily.
Co se dočtete dál
- Jak padesátidenní ultimátum ovlivnilo ruské útoky na Ukrajinu.
- Jaké dopady by měla 100procentní nebo vyšší cla na obchodní vztahy Ruska s Indií, Čínou a Brazílií.
- Jaké zbraně USA nabízejí Ukrajině a kdo je bude předávat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.