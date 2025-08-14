Díky umělé inteligenci, která si hraje s historickými obrázky, máme poměrně jasnou představu, jak by Donald Trump mával v roce 1938 papírem, na kterém je podepsaná smlouva, o níž si její západní signatáři v čele s Nevillem Chamberlainem mysleli, že jim přinese mír. Srovnání aljašského summitu Donalda Trumpa a Vladimira Putina s Mnichovem vyskakuje v novinových článcích i na sociálních sítích nespočet.

Obavy o to, že zkušený vyjednavač Putin velkohubého, ale naivního amerického lídra obehraje a odnese to celá Evropa, jsou opodstatněné. Přesto analogie s Mnichovem dost kulhá, ostatně jako všechny historické příklady aplikované na současnost. Aljaška nebude nový Mnichov. Proč?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký bude obsah summitu Trumpa a Putina.
  • Proč je Ukrajina jinde než Československo v roce 1938.
  • Jaký závěr by si měla udělat Evropa.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.