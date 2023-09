Když mu po více než roce končila smlouva s armádou, rozhodl se velitel praporu ukrajinské armády, major Vjačeslav Kochanov, že i když válka stále trvá, odejde do civilu. Pár dní po začátku ruské invaze odvezl rodinu do bezpečí a pak se tento důstojník v záloze šel přihlásit k odvodní komisi. Dostal za úkol vybudovat prapor, s nímž po krátkém výcviku strávil rok na frontě. Zpět do civilu ho, jak sám říká v rozhovoru pro HN, vyhnala korupce spojená s ministerstvem obrany.

Kochanov není sám, kdo není spokojen s tím, jak se na Ukrajině zachází s veřejnými penězi určenými k obraně napadené země. Ta před válkou v negativním slova smyslu vévodila světovým žebříčkům korupce. Po začátku invaze se národ semknul a problém se jaksi sám odsunul do pozadí. Jenže už od počátku se v interních diskusích třeba západní dárci ukrajinské pomoci – státy i dobrovolnické organizace – obávají toho, aby jejich finance nebyly zneužity. Ve válce prostě často přestávají platit mnohá pravidla, a i proto mnozí dárci vozí pomoc přímo těm, kterým je určena, aby se cestou „neztratila“. Nebo se – konečně – začaly veřejně propírat a řešit úplatky těch, kteří se vyhýbají odvodu do armády.

Zbývá vám ještě 70 % článku