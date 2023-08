Má vojenskou přezdívku Trenér. Z dobrovolníků vycvičil v prvních týdnech války prapor, který pak bránil část jižní fronty na Ukrajině. Předtím patnáct let budoval vlastní byznys a chtěl se stát slavným. Byl i na obálce ukrajinského Forbesu.

Nyní se Vjačeslav Kochanov, původem ze severoukrajinského města Sumy, vrací zpět do byznysu. A na svět, rodnou zemi i na podnikání se dívá dost jinak než dřív.

Na Západě se teď hodně mluví o neúspěšnosti ukrajinské ofenzivy. Jaká je na Ukrajině nálada?

Asi bych se nejdřív podíval na tu neúspěšnost. Zatímco se Ukrajina připravovala na ofenzivu, nepřítel se připravoval na obranu. Bez ohledu na to, co říkají v televizi, bez ohledu na to, jak se společnost názorově rozděluje, vojáci, kteří jsou v terénu, dobře chápou, co vidí, tedy že nepřítel buduje a plánuje svou obranu. Tady k žádné demoralizaci nedochází. Pokud jde o obyvatele, ti se řídí tím, co vidí v médiích. Média se k ofenzivě stavěla, že to automaticky bude úspěch, takže možná někde panuje zklamání. Ale je to jen proto, že lidé nemají informace, které má armáda. Náš postup je obtížný, ale jistý. Je to i proto, že nechceme nechat zabít tolik vlastních lidí a šetříme vybavení.

