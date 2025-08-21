Fenomén karuselových podvodů na DPH vystřídaly daňové úniky spojené s nelegálním zaměstnáváním. Ročně finanční správa odhalí případy v průměru za deset miliard korun, zjistily HN. A k trestní odpovědnosti za krácení daní a pojistného chce nově dohnat i podniky, které tuto pracovní sílu nakupují. Dosud jim hrozily jen pokuty, když u soudu končili jen organizátoři podvodu, tedy ti, kdo pracovníky dodávali.
Co se dočtete dál
- Kolik finanční správa dopočítala na únicích z nelegální práce.
- Jak fungují nejzávažnější modely daňového úniku.
- Jak mají být vedle pseudoagentur trestáni i odběratelé práce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.