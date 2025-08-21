Pokud uspějí mírová jednání a válka na Ukrajině skončí, součástí dohody takřka jistě bude ruský zisk některých ukrajinských území. Sami Ukrajinci připouštějí, že se některých území budou muset, vzhledem k poměru sil na frontě, v zájmu míru fakticky vzdát. Těžko to ale mohou udělat bez jistoty, že na ně Rusové v budoucnu opět nezaútočí. Pro Ukrajinu tak je naprosto klíčové, aby od svých spojenců dostala pevné a věrohodné bezpečnostní záruky. „Bez nich k žádné dohodě nedojde,“ konstatuje Alexander Gabuev, ředitel výzkumného institutu Carnegie Russia Eurasia Center.
To, jak by tyto záruky měly fungovat, je zásadní otázkou současných vyjednávání. Tou další je ovšem pochybnost o tom, jestli má ruský prezident Vladimir Putin o ukončení bojů vůbec zájem.
Co se dočtete dál
- Jaké země jsou ochotny poslat své vojáky na Ukrajinu a co konkrétně by tam dělali.
- Kdo o takovém kroku případně může rozhodnout v Česku.
- S jakou formou záruk pro Ukrajinu jsou ochotni souhlasit Rusové.
