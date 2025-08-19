Připomínalo to spíše dvůr středověkého císaře než schůzku lídrů demokratických zemí. Představitelé klíčových evropských států a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí na jednání ve Washingtonu lichotili Donaldu Trumpovi způsobem, jaký známe z historických knih a filmů. Americký prezident, viditelně potěšený, se zase rozplýval, jakou ctí mu je takovou schůzku v Bílém domě hostit.
Toto představení však splnilo účel. Když byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru v oválné pracovně Bílého domu naposledy, řekl Trumpovi před kamerami pravdu. Odměnou mu byla veřejná roztržka a (dočasné) ukončení americké vojenské pomoci jeho zemi. A proto Zelenskyj a lídři Německa, Francie či Itálie Trumpovi především děkovali za jeho snahu dojednat ukončení války na Ukrajině.
Co se dočtete dál
- Jakou klíčovou změnu v americkém postoji Trump udělal.
- Proč by to Ukrajině umožnilo přistoupit na územní ztráty a souhlasit s mírem.
- Co je potřeba udělat, aby s mírem souhlasil i Putin.
