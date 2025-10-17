Na začátku ruské invaze v roce 2022 mělo ukrajinské námořnictvo jen pár starých lodí. Během prvních tří let války ale dokázalo vytlačit papírově mnohem silnější ruskou válečnou flotilu ze západní části Černého moře – a nebylo to jen díky legendárnímu potopení křižníku Moskva.
Ukrajina vyvinula naprosto novou zbraň, námořní drony, která se stala zajímavou alternativou pro menší a chudší státy k obraně jejich pobřeží. Tento příklad studují i důstojníci a analytici ze zemí Severoatlantické aliance. I to přispělo k tomu, že přesto, že je Kyjev pořád závislý na vojenské a finanční podpoře západních spojenců, začali být ukrajinští politici vůči partnerům z NATO mnohem asertivnější a chovat se jako plnoprávný vojenský a technologický partner aliance.
Co se dočtete dál
- Co začali Ukrajinci říkat svým spojencům.
- Proč se Kyjev cítí silnější než dřív.
- V jakých kleštích jsou západní demokraté.
