Makety útočných dronů v Polsku a Rumunsku a zatím neznámé malé drony nad letišti v Kodani a Oslu. Tři ruské stíhačky dvanáct minut v estonském vzdušném prostoru. Kyberútoky na letiště, sem tam nějaký velký požár. I když je těžké v některých případech určit, zda je původce těchto akcí opravdu z Ruska, není pochyb o tom, že Evropa a Severoatlantická aliance mají co dělat s testováním své odolnosti a ochoty se bránit.
Hlavně polští politici v minulých dnech zopakovali, že příště musí ruský letoun, dron či raketa počítat se sestřelením. Tohle varování potvrdil i generální tajemník aliance Mark Rutte a nakonec i americký prezident Donald Trump, jehož vůli podpořit ostatní spojence Rusové potřebují oslabit ze všeho nejvíc.
Co se dočtete dál
- Proč případnou odvetu nemusí schválit celé NATO.
- K čemu by sestřelení letadla mohl Putin využít.
- Jaké jsou jiné možnosti než letecký úder.
