Polsko sestřelí jakékoliv ruské letadlo nebo dron, pokud takový stroj naruší jeho vzdušný prostor, řekl polský premiér Donald Tusk podle serveru Politico. Tusk se takto vyjádřil v návaznosti na řadu incidentů, kdy ruské drony nebo válečná letadla vnikly do vzdušného prostoru NATO.
„Chci, aby to bylo jasné. Létající objekty, které naruší náš vzdušný prostor a přeletí nad Polskem, bez diskuse sestřelíme,“ řekl Tusk na tiskové konferenci. Podle Politico dodal, že chce mít stoprocentní jistotu, že spojenci Polska v NATO budou reagovat stejně. Premiér uvedl, že nechce, aby v případě eskalace konfliktu Polsko zůstalo osamoceno.
Tusk podle Politico řekl, že v případě, kdy situace nebude jasná, bude nutné postupovat velmi opatrně. „Musíte si to dvakrát rozmyslet, než se rozhodnete pro akci, která by mohla spustit akutní fázi konfliktu,“ řekl.
Ruské drony nebo stíhačky v posledních týdnech narušily například vzdušný prostor Polska nebo Rumunska. Minulý týden tři ruské letouny MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor, kde zůstaly téměř 12 minut, než NATO v reakci vyslalo do vzduchu své stíhačky.
Tyto provokace ze strany Ruské federace zvýšily bezpečnostní obavy na východním křídle NATO, píše Politico. Začátkem tohoto měsíce vniklo do polského vzdušného prostoru 21 ruských dronů. V reakci na tento incident generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil zahájení mise Eastern Sentry, která má posílit protivzdušnou obranu aliance, dodává web.
