Po celá léta se Středoevropané spoléhali na NATO a profesionální ozbrojené síly. Invaze Ruska na Ukrajinu změnila pohled na věc. Ukazují to časté průzkumy mezi občany zemí V4 o tom, jestli jsou ochotni bránit stát. A reagují také samotné vlády těchto zemí. Někde byly znovu zavedeny programy vojenské služby a záložní síly, školy zavedly programy civilní obrany a ministerstva rozeslala krizové manuály. Poselství bylo jasné: v současné době nemůže bezpečnost spočívat pouze na ozbrojených silách – vyžaduje také připravené instituce a hlavně společnost ochotnou se zapojit.

Zároveň se ale ukazuje poměrně složitější realita – ve čtyřech zemích V4 se projevují tři společné tendence: klesající ochota bránit zemi, omezená připravenost a politická polarizace v otázkách bezpečnosti. To celý region velmi oslabuje.

Co se dočtete dál

  • Jak se v jednotlivých zemích V4 liší ochota občanů bránit stát.
  • Jaké modely zapojení veřejnosti do obrany obnovují Polsko, Česko, Maďarsko a Slovensko.
  • Jak Kreml využívá dezinformace k oslabení soudržnosti v regionu.
