Do konce léta by měla být v každé domácnosti brožura s návodem, jak přežít prvních 72 hodin v případě povodní, jiné živelní katastrofy či válečného konfliktu. Pokud se rodina ocitne odříznutá od světa, v materiálu najde základní instrukce. Zároveň by na takovou situaci měla být lépe připravena, součástí informační brožury bude také doporučení, jaké zásoby si pro takovou krizovou situaci nachystat.

Akci chystá ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) spolu s hasičským záchranným sborem. „Spousta států se nyní takto připravuje, my po vzoru Finska chystáme návod na prvních 72 hodin,“ uvedl Rakušan. Materiál by měl pomoci lidem v prvních okamžicích krize, kdy stát ještě nestíhá reagovat a lidé jsou odkázáni sami na sebe. „To není strašení válkou, může nastat i blackout, povodeň nebo jiné odtržení od běžné infrastruktury,“ zdůvodnil tento krok ministr vnitra.

