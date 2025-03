Ještě v dubnu by sněmovna mohla projednat návrh ministerstva vnitra na zpřísnění migrační politiky České republiky. Záměr předkládá jako poslanecký návrh ministr Vít Rakušan (STAN) s tím, že pokud projde ve zrychleném řízení, mohla by nová pravidla platit už od ledna příštího roku. Rakušan by k tomu však potřeboval podporu také opozičních poslaneckých klubů. Experti navíc upozorňují, že návrh může kolidovat s českým i mezinárodním právem.

Rakušan pro HN potvrdil, že by vláda mohla zpřísnění migračních pravidel projednat na jedné z nejbližších schůzí. „A pak ho chceme po zkráceném meziresortním připomínkovém řízení nechat projít sněmovnou,“ uvedl s tím, že by předloha mohla projít už v prvním čtení, tedy hned při prvním projednávání.

