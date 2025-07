Jak by si Stephen Miller, Trumpův muž na řešení problémů s nelegální migrací, představoval ideální Spojené státy? Na to za něj podle deníku The New York Times žertem odpověděl už během kampaně americký prezident Donald Trump: „USA by měly mít jen 100 milionů obyvatel a všichni by se měli podobat Millerovi.“ Bonmot o zcela bělošské Americe nezní až tak přepáleně při pohledu na kroky, které tento brzy čtyřicetiletý muž v první i druhé Trumpově administrativě udělal v boji s nezákonným přistěhovalectvím.

Zbývá vám ještě 90 % článku