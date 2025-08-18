Zahraniční politika USA se od základu změnila a svět s ní. Amerika na prvním místě platí i ve vztahu k Ukrajině. Hlavní geostrategickou výzvou je pro Spojené státy Čína. Válka na Ukrajině je pro Trumpa komplikací v souboji, který s ní vede o pozici globální supervelmoci. Amerika potřebuje soustředit své zdroje do Asie. Vojenskou pomoc Ukrajině sice nyní budou financovat evropští spojenci, bude však nadále vytěžovat americké výrobní kapacity, které nejsou neomezené. Konflikt pak především tlačí Rusko do náruče Číny.
Trump by přitom Moskvu naopak rád přetáhl na svou misku na světových mocenských vahách. Od nástupu do funkce se snaží s Putinem dohodnout a zahájit s ním novou éru spolupráce. Když už je dotlačen pronést vůči Rusku silný výrok a něčím mu pohrozit, přidrží se nakonec strategie TACO. Nechce prý, aby tvrdé sankce přibouchly dveře nadějím na dosažení míru. Právě tak si ale nepřeje smířit se s odevzdáním Ruska Číně.
Co se dočtete dál
- Jak změna priorit USA směrem k Asii ovlivní podporu Ukrajině.
- Jaké konkrétní ústupky Trump nabídl Rusku při jednání s Putinem.
- Jaké dopady by měly sekundární sankce na Čínu a Indii a na americkou ekonomiku.
