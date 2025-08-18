Těžké ztráty utrpěli v červenci investoři, kteří vsadili na akcie několika čínských společností obchodovaných na americkém trhu Nasdaq. Jak uvedl server Financial Times, akcie nejprve prudce rostly díky masivní propagaci na sociálních sítích a v chatovacích skupinách, pak se ale během několika dnů propadly o více než 80 procent. Podle analytické firmy InvestorLink přišli postižení celkově o 3,7 miliardy dolarů.
Co se dočtete dál
- Jak funguje podvod ‚pump and dump‘.
- Přes jaké platformy se šíří.
- Které čínské firmy a konkrétní akcie na Nasdaqu vykázaly extrémní nárůsty a následné propady.
- Jak velké jsou potvrzené celkové ztráty investorů.
- Jaké taktiky používají podvodníci.
- Jak firmy a platformy reagují.
