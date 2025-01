Začalo to tím, že druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček pochválil zkraje letošního roku kampaň Starostů a nezávislých. A hned se začalo mluvit o tom, že obě doposud nesmiřitelná hnutí na sebe přestala útočit a po volbách by mohla spolupracovat. Je taková koalice reálná? „Nesmysl,“ řekl HN rezolutně šéf ANO Andrej Babiš. Podobně reagoval i lídr STAN Vít Rakušan, jenž to označil za „úsměvné spekulace a projevy těch, kteří je šíří a bojí se nás“. V politických kuloárech se nicméně už šíří debaty o tom, kdo tuto překvapivou linku vypustil.

