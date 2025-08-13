Případ poslankyně hnutí ANO Margity Balaštíkové, které byla ze dne na den ukončena politická kariéra, neb na ni prasklo, že si objednala zastřelení psa přítelkyně exmanžela, patří nepochybně mezi nejbizarnější úkazy poslední dekády. Pokud k němu přistoupíme s maximální možnou empatií, můžeme konstatovat, že je to především smutný privátní příběh, dokumentující, jaké míry nenávisti jsou schopny rozvádějící se páry – a že jich v Česku je. Ovšem to neznamená, že případ stínové ministryně zemědělství neobsahuje momenty, které mají politický rozměr a ze kterých nebude mít radost zejména pan Andrej Babiš. Proberme je ve třech hlavních bodech.
Co se dočtete dál
- Jak je možné, že zastřelit psa vadí, ale zakleknout firmu a ničit lidi je úplně v pohodě.
- Co nám říká kauza Margity Balaštíkové o personálních „kvalitách“ uvnitř hnutí ANO.
- Budou nám nakonec vládnout ti nejhorší?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.