Během několika dnů spustí ministerstvo vnitra speciální informační kampaň. Jejím cílem je přesvědčit občany, že české volby nelze zmanipulovat. Impulzem se stal nedávný průzkum, podle něhož většina dotázaných možnost ovlivnění volebních výsledků připouští. Podle respondentů mohly za manipulací mohly být vlivné síly z Ruska, ale také současná vláda, která by se tímto způsobem snažila udržet u moci.
Co se dočtete dál
- Jak má nová kampaň vypadat.
- Kolik bude stát.
- Je-li ovlivňování voleb podle politologů možné.
- Co znevažování voleb znamená pro český volební systém.
