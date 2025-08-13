Do vínku mi byla dána láska k přírodě, půdě a zvířatům, říkala ještě v roce 2021 v rozhovoru poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková. Jenže nyní přišel server Seznam Zprávy s informací, že měla – v rámci bouřlivého rozvodu – využívat politickou moc a usilovat o zabití psa patřícího manželově nové partnerce. Šéf hnutí Andrej Babiš označil její chování za nepřijatelné a hned ji vyloučil z kandidátky do sněmovních voleb. Podle politologa bude mít kauza na sněmovní volby minimální dopad.
