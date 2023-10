Dobrý den z Hospodářek, je úterý 10. října. Svět žije brutálním útokem teroristů Hamásu na Izrael – a my se podíváme na to, jaké ohlasy má v Česku. Pobavíme se s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) o tom, zda by měla být trestná podpora...

10. 10. 2023 ▪ 09:58 min.