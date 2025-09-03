Putin vojáky NATO na Ukrajině nechce, ale já jsem toho názoru, že nám nemá co diktovat, kde máme vojáky mít. V rozhovoru pro HN to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Další jednání mezi zástupci takzvané koalice ochotných o zárukách pro případné příměří se odehrají ve čtvrtek. Součástí vyjednávání, která se vedou už několik týdnů, je i příprava možných evropských jednotek, které by fungovaly jako jedna z bezpečnostních záruk – a v nich by mohli být i čeští vojáci.
„Koalice ochotných je na druhou stranu nějaký mezistupeň, kde jsou členové i nečlenové aliance. A Česká republika už má bohaté zkušenosti z bývalé Jugoslávie právě s působením v misích tohoto typu.“
