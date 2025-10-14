Stovky ruských dronů a raket míří čím dál častěji na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Minulý týden v pondělí omezily dodávky elektřiny ve třech oblastech, v pátek v deseti. Je to předzvěst těžké čtvrté válečné zimy, která čeká Ukrajinu, kde kromě obrany před ruskými útoky na frontě bude klíčové udržet v chodu energetickou soustavu.

Letos navíc Rusové zvolili novou taktiku a nové cíle, jak v rozhovoru pro HN popisuje Oleksandr Kornijenko, místopředseda ukrajinského parlamentu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V jakém stavu je ukrajinská energetika na začátku zimy.
  • Na co se Rusové nyní zaměřují.
  • Proč jsou energetici jako vojáci.
