Rusko při nočním útoku vyslalo na Ukrajinu zhruba 500 dronů a přes 40 raket, uvedl na sociální síti Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Při útoku na Kyjev pak podle úřadů přišli o život nejméně čtyři lidé, včetně 12leté dívky. Další tři desítky lidí byly zraněny.
Podle pozorovatelů se Kyjev dnes nad ránem stal terčem jednoho z největších ruských bombardování od začátku války. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Diplomatické snahy ukončit konflikt zatím selhaly, Moskva nebyla ochotna přistoupit na návrhy příměří.
Zelenskyj uvedl, že při útoku byla poškozena civilní infrastruktura. „Moskva chce pokračovat v boji a zabíjení a zaslouží si pouze nejtvrdší tlak ze strany světa,“ napsal Zelenskyj. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha již dříve na sociální síti X uvedl, že Rusko přes noc vystřelilo na Ukrajinu stovky dronů a raket. Útoky zničily obytné budovy.
Šéf vojenské správy hlavního města Tymur Tkačenko podle AFP varoval, že při záchranných pracích mohou být nalezené další oběti. V širším okolí Kyjeva pak po ruských útocích zůstalo nejméně 27 zraněných. Další nejméně čtyři osoby byly zraněné v Záporožské oblasti.
Kyjev se v posledních týdnech opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, do řady z nich Moskva kromě dronů nasazuje i rakety. Ačkoli Rusko popírá, že by útočilo na civilní cíle, při úderech na ukrajinskou metropoli umírají desítky civilistů.
Zelenskyj po návratu z New Yorku, kde vystoupil v OSN, novinářům řekl, že na Ukrajině již funguje izraelský systém Patriot, který má být použit proti ruským útokům. Dodal, že Kyjev na podzim obdrží další dva. Izrael byl zpočátku v konfliktu neutrální, jeho vztahy s Moskvou však ochladly, protože se Rusko přiblížilo Íránu a odsoudilo izraelskou válku v Gaze.
Polské ozbrojené síly v noci na dnešek uvedly, že vyslaly letouny k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo nové útoky na Ukrajinu. Podle serveru Flightradar24 Polsko nejméně do 6:00 SELČ uzavřelo vzdušný prostor kolem Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvůli "neplánované vojenské aktivitě související se zajištěním bezpečnosti státu".
V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo, Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist