Nesmyslný návrh, který je urážkou Ukrajiny i Západu. Jinak nelze hodnotit slova ruského prezidenta Vladimira Putina, který je prý připraven na setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Problém tkví v tom, že podle Kremlu by se mělo uskutečnit v Moskvě, což už Kyjev odmítl.
Kremelský hegemon rovněž varoval západní demokracie, že je připraven útočit na zahraniční jednotky, které by po případné dohodě o klidu zbraní přišly na Ukrajinu dohlížet na její dodržování.
#BREAKING Putin vows to ensure security of meeting with Zelenskyy in Moscow, calls Russian capital 'the best place' for talks pic.twitter.com/3yENgx0PI1— Anadolu English (@anadoluagency) September 5, 2025
Co se dočtete dál
- Proč Zelenskyj nemůže odjet do Moskvy.
- S kým ještě promluví Donald Trump.
- Jak Čína pomáhá Putinově válce na Ukrajině.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.