Nesmyslný návrh, který je urážkou Ukrajiny i Západu. Jinak nelze hodnotit slova ruského prezidenta Vladimira Putina, který je prý připraven na setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Problém tkví v tom, že podle Kremlu by se mělo uskutečnit v Moskvě, což už Kyjev odmítl.

Kremelský hegemon rovněž varoval západní demokracie, že je připraven útočit na zahraniční jednotky, které by po případné dohodě o klidu zbraní přišly na Ukrajinu dohlížet na její dodržování.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Zelenskyj nemůže odjet do Moskvy.
  • S kým ještě promluví Donald Trump.
  • Jak Čína pomáhá Putinově válce na Ukrajině.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.