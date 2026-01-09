Loňský rok potvrdil, že česká rozvojová spolupráce a humanitární pomoc zůstává rozkročena mezi ambicemi a realitou. Zatímco se o ní stále častěji mluví v souvislosti s naší vlastní bezpečností a ekonomickou užitečností, klíčový problém se nemění: nízký objem prostředků, slabá politická váha a dlouhodobě nenaplněný závazek.
Ve světě poznamenaném pokračujícími válkami, klimatickými extrémy a rostoucím tlakem na migraci se rozvojová spolupráce stále častěji rámuje jako nástroj stability a ochrany národních zájmů. Tento posun není překvapivý a v evropském kontextu ani výjimečný. Problémem českého přístupu ale zůstává, že se ambiciózní rétorika dlouhodobě míjí s rozpočtovou realitou a skutečnými prioritami veřejných financí.
Co se dočtete dál
- Proč Česko v roce 2024 dosáhlo pouze 0,17 procenta HND na oficiální rozvojovou pomoc.
- Jaká je česká pomoc ve srovnání s Rakouskem a Slovinskem.
- Jaké jsou u nás náklady na pobyt a integraci uprchlíků z Ukrajiny.
