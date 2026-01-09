Zásadní vliv na trh práce v letošním roce bude mít také nová vláda. Klíčovým tématem bude legislativa pro pobyt a zaměstnávání cizinců v Česku. Nejistotu pro firmy zvyšuje fakt, že jednotlivé strany dnešní vládní koalice mají k této otázce odlišné postoje. Zatímco hnutí ANO před volbami slibovalo byznysu vstřícnost a přivedení 100 tisíc zaměstnanců ze zahraničí, SPD Tomia Okamury naopak voliče lákalo na zkomplikování přístupu cizinců na pracovní trh.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik cizinců pracuje v Česku a jak se jejich počet zvýšil v posledních letech.
  • Pro které sektory ekonomiky jsou nejdůležitější pracovníci z Ukrajiny.
  • Jak se chce vláda poprat se švarcsystémem a proč na to jde špatně.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.