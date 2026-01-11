Přívlastek „neviditelná“ se často používá v diskusích o ženách, které se po dosažení 50 let cítí být společensky přehlížené, u mužů nežádané a obecně neviditelné. Ve skutečnosti platí, že neviditelní jsou všichni padesátníci, a to pro zaměstnavatele. Muži i ženy.
Kdo dosáhne tohoto věku, jako by se ocitl v zakleté pavučině „kmetství“. Potvrzují to i poslední údaje o nezaměstnanosti, kdy 46,5 procenta uchazečů ve věku více než padesáti let zůstává v evidenci pracovních úřadů déle než rok. Pro srovnání, z řad mladých do 29 let je to jen 19 procent uchazečů.
Co se dočtete dál
- Jaká skupina zaměstnanců je nejvíc ohrožená propouštěním?
- Co chtějí zaměstnavatelé?
- Jaké příležitosti ekonomika nabízí nyní?
