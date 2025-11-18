Kam se hrabe Donald Trump, státy Evropské unie samy na sebe uvalují mnohem vyšší cla, než jakými jim kdy hrozil americký prezident – to je závěr studie, kterou letos publikoval Mezinárodní měnový fond. Tvrdí, že země EU si žárlivě střeží svůj domácí trh, a to i před ostatními členskými státy sedmadvacítky. To pak vede k dramaticky vysokým bariérám na jednotném evropském trhu – v obchodu se zbožím odpovídají clům ve výši 45 procent, u služeb jsou dokonce tak vysoké, jako kdyby státy EU mezi sebou měly clo ve výši 110 procent.
Tento výzkum se stal doslova hitem, na který jako na odstrašující příklad upozorňuje celá řada politiků. Citoval ho opakovaně i někdejší šéf Evropské centrální banky Mario Draghi, který vypracoval soubor návrhů, jak „nakopnout“ růst evropské ekonomiky. Na výzkum se odvolává i řada interních dokumentů české státní správy, do kterých měly HN možnost nahlédnout. Prakticky všichni se tak shodují, že tyto obrovské bariéry, které v rámci EU stále existují, je potřeba co nejrychleji odstranit.
Jenže mezitím vznikly nové analýzy, podle kterých se Mezinárodní měnový fond (MMF) prostě spletl.
Co se dočtete dál
- V čem se Mezinárodní měnový fond spletl.
- Jaké bariéry doopravdy existují.
- Co by měly země EU udělat, aby ekonomika rostla rychleji.
