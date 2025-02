Když Evropa přišla v roce 1985 s jednotným vnitřním trhem, svět byl menší, jednodušší a méně integrovaný, píše ve své zprávě nazvané Much more than a Market bývalý italský premiér a prezident Institutu Jacquese Delorse Enrico Letta. Od té doby se ale svět změnil a podle Letty je potřeba, aby se změnil i jednotný trh. Evropu totiž trápí ztráta konkurenceschopnosti, kterou mohou prohloubit ještě chystaná americká cla. Například podle studie Oxford Economics by kvůli nim pravděpodobně došlo ke zpomalení růstu evropské ekonomiky. Vliv by mohla mít také na snížení soukromých investic, což by vedlo k dalšímu poklesu konkurenceschopnosti EU.

Mezinárodní měnový fond přitom upozorňuje, že případná Trumpova cla na zboží z Evropy jsou minimální v porovnání s bariérami, které státy EU vytváří na jednotném trhu. MMF odhaduje, že například u zboží tyto mimocelní bariéry odpovídají v průměru 44procentním clům, což je třikrát více než překážky mezi státy v USA. Ještě větším bariérám čelí služby. Ty odpovídají podle MMF zhruba 110procentním clům.

