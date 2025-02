Cla, která se Donald Trump nyní chystá uvalit na země Evropské unie, by na ně zatím neměla mít nijak dramatické dopady. Americký prezident ohlásil dodatečné clo ve výši 25 procent na dovoz oceli a hliníku. To může být nepříjemné pro jednotlivé evropské výrobce oceli, ekonomice EU jako celku to ale způsobí jen marginální škody. Unijní HDP klesne o dvě setiny procenta, propočítal Kielský institut pro světovou ekonomiku. Zahrnuje přitom i možné zvýšení dodávek čínské oceli do EU. Jenže Trump opakuje, že bude v uvalování cel na země unie pokračovat. V tom případě by škody mohly být mnohem dramatičtější.

„Cla na Evropskou unii rozhodně uvalíme, to si pište. Využívají nás. Nekupují naše auta, nekupují naše zemědělské výrobky. Nekupují od nás skoro nic,“ stěžuje si Trump. USA mají s EU deficit v obchodu se zbožím, v obchodu se službami mají naopak přebytek. Jde o výsledek byznysových vztahů mezi jednotlivými firmami.

