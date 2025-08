O politické krátkozrakosti Donalda Trumpa v zahraničněpolitických otázkách by se už daly psát dlouhé eseje a tlusté knihy. Geopoliticky a z hlediska dlouhodobých amerických zájmů, které by měly co nejvíc posilovat USA ve vztahu k Číně, právě dělá druhou největší chybu poté, co se rozhádal s Evropou. Trump naštval nejlidnatější zemi světa, Indii.

Trump by přitom mohl najít v indickém lídrovi s autoritářskými sklony Naréndrovi Módím spřízněnou duši, podobně jako se ji snaží najít v čínském prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Tomu americký prezident přes slovní výhrůžky vlastně pořád ustupuje – naposledy v nečekaném povolení vyvážet do Číny nejmodernější čipy vhodné pro vývoj a provoz umělé inteligence. Módí se o blízký vztah s Trumpem snažil už během prvního mandátu amerického miliardáře v Bílém domě, ale nějak se to pořád nepovedlo.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč Trump naštval Indy.

Jakou šancí je Indie pro Evropu.

Jak se Indie posiluje.