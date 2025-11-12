V rámci letošního ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna roku byla poprvé vyhlášena i speciální kategorie pro poskytovatele, který nabízí nejlepší dlouhodobý investiční produkt (DIP). Srovnání je opřeno o rozsáhlou analýzu, která brala v potaz všechny tuzemské poskytovatele DIP na trhu. Daňově zvýhodněná možnost, jak si pomocí investování přilepšit na stáří, je na trhu stále ještě relativní novinkou. Které finanční domy se s ní podle analýzy popasovaly nejlépe?
Hodnoceno bylo celkem 32 poskytovatelů nabízejících 33 DIP (Wood Retail Investments nabízí na trhu dva produkty se zcela jinou investiční strategií). V potaz byly brány společnosti s aktivní nabídkou k 1. červenci 2025 a možností investovat v řádech tisíců korun. Hodnoty jednotlivých parametrů jsou pak vztaženy k letošnímu 1. září.
Základem pro analýzu bylo pět kritérií. Jde o výši poplatků a nákladů, šíři investiční nabídky (akcie, fondy, ETF a apod.) – tyto dva parametry měly v hodnocení největší váhu. Dále se hodnotila míra digitalizace, tedy jednoduchost online sjednání, férovost a transparentnost a finanční dostupnost, například požadavky na minimální výši vkladu či pravidelné investice.
Nejlepší DIP má podle analýzy investiční společnost Patria Finance, spadající do skupiny ČSOB. K prvenství ji dovedly nízké poplatky a široká nabídka investic. Ta zahrnuje akcie či fondy od ČSOB či její belgické mateřské skupiny KBC a desítky takzvaných ETF, což jsou burzovně obchodované fondy, jež kopírují různé indexy, typicky akciové. Právě pro vybraných zhruba 70 ETF nabízí Patria i program pravidelných investic s frakčním nákupem, kdy má investor možnost koupit pouze část akcie.
Nejdůležitější průběžný poplatek činí u Patrie 0,12 procenta ročně z objemu aktiv a vstupní – někteří poskytovatelé jej nazývají nákupní – poplatek je 0,4 procenta (tato výše platí jen pro klienty s DIP, pro běžné obchodování je 0,8 procenta). K němu je třeba přičíst poplatek za směnu ve výši 1,5 procenta. Jde o marži, kterou si bere zprostředkovatel za směnu například z korun do eur. Patria je jeden z mála obchodníků s cennými papíry, který jej uvádí v ceníku.
V Patrii je nyní do konce prosince v platnosti také akce pro lidi do 30 let. Jde o stoprocentní slevu na vstupní poplatek za pravidelné investování do ETF, který běžně činí výše zmíněných 0,4 procenta pro klienty s DIP. Platí pro pokyny zadávané online a nutností je také mít sjednaný běžný účet v ČSOB.
„Oproti průměru trhu jsou DIP v Patrii objemově větší jak z pohledu celkových aktiv, tak z pohledu procenta zainvestovanosti. Celkové číslo smluv pak pro nás není úplně rozhodující, důležitá je spíše kvalita a hodnota pro klienta, na kterou jsme vsadili namísto vyšších provizí pro distributory,“ říká Richard Podpiera, předseda představenstva a generální ředitel Patria Finance.
Druhá v pořadí skončila s malým odstupem Raiffeisenbank. Její nabídka zahrnuje akcie, fondy (nejen skupiny RB) a také ETF. Vstupní poplatek je pouze 0,2 procenta s tím, že banka u produktu DIP zrušila minimální výši tohoto poplatku, čímž výrazně snížila náklady. Poplatek za směnu činí 0,9 procenta. Tento údaj ovšem není uveden v ceníku a klienti si jeho výši musí aktivně zjišťovat.
Třetí místo obsadil projekt Portu, za kterým stojí společnost Wood Retail Investments (firma byla v soutěži zastoupena dvěma platformami: Portu a Edward). Právě Portu je z pohledu poplatků a celkové transparentnosti výrazně lepší než Edward. Portu pro klienty DIP snížilo roční průběžný poplatek na polovinu, tedy na 0,5 procenta. To je více než u Patria a Raiffeisenbank, ale vstupní poplatek je naopak nulový a výhodná je i směna z korun například na eura, která dle vyjádření společnosti probíhá za nejlepší tržní kurz v daném okamžiku.
„Detailní analýza více než třicítky nabídek dlouhodobého investičního produktu ukázala, že poplatky jednotlivých produktů se liší i desetinásobně. Podobně cenné papíry lze v rámci různých produktů koupit výhodně anebo draze. Z hlediska nákladovosti je nejdůležitější průběžný roční poplatek za správu, který se podle naší analýzy pohybuje v rozmezí od nuly do 2,5 procenta. Dále je vhodné sledovat také vstupní poplatky u investic do ETF a poplatky za měnovou konverzi, například při směně korun na eura,“ říká Michal Mošnička, generální ředitel Scott & Rose.
Klienti Portu mohou vybírat ze široké nabídky ETF a akcií. Výhodou oproti Patrii a Raiffeisenbank může být pro velkou část z nich jednoduchost sjednání a nastavení investiční strategie díky přednastaveným portfoliím. V tom Portu poráží oba poskytovatele na prvních dvou místech.
DIP je nástroj ke spoření na důchod, který funguje jako alternativa či doplněk k penzijnímu spoření a životnímu pojištění. Stát jej podporuje formou daňových úlev. Jeho výhodou je, že umožňuje investovat do širšího spektra aktiv, než je tomu u produktů penzijního spoření. Klienti si navíc portfolio mohou složit sami: pokud chtějí spořit dynamicky, mohou investovat klidně jen do akcií. Finanční domy jej spustily vloni v lednu a od té doby jeho obliba roste. I to je důvod, proč mu byla letos v soutěži věnována samostatná kategorie.
Podle Asociace pro kapitálový trh ČR si DIP ke konci letošního třetího čtvrtletí doposud sjednalo více než 184 tisíc lidí. Celkový objem investic dosahuje okolo šesti miliard korun. Největší podíl tvoří investiční fondy (89 procent), dále depozita (sedm procent) a ostatní investice (čtyři procenta). Každý rok lze odečíst od daňového základu až 48 tisíc korun, takže daň z příjmů lze reálně snížit až o 7200 korun. Podmínkou ovšem je nevybrat peníze před 60. rokem věku a také to, že musí být do produktu zainvestovány po dobu alespoň deseti let.
